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Karpuzun dilimi bile 40 lira! Yaz meyveleri dudak uçuklatıyor

Karpuzun dilimi bile 40 lira! Yaz meyveleri dudak uçuklatıyor

Meyve sebze fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Yaz meyveleri tezgahlarda yerini almaya başlamışken karpuzun fiyatını görenler neye uğradığını şaşırdı. Bir dilim karpuz 40 liradan satışa sunuldu.

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Gıda fiyatlarında yaşanan artışların ardından karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Kilosu 15 liradan satılan karpuzun dilimi, 40 liradan satılıyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Domates ve salatalığın kilosu 20 TL'den patates ve soğanın kilosu 10 TL'den satıldığı pazarda karpuz kilosu 15 TL'den tezgaha çıktı.

Vatandaşların alım gücü düşmesi ve kilogram fiyatının fazla olmasından dolayı pazarcı esnafı karpuzu bölerek, müşterilerine satmaya başladı.

Dilim dilim satılan karpuzun bütün fiyatı 150 lirayı buluyor. Ortalama bir diliminin 40 lirayı bulduğunu belirten esnaf, vatandaşın kilo ile almak yerine dilim karpuza ilgi gösterdiğini söyledi.

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