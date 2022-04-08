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Müteahhitlerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: Fiyat farkı bekliyorlar

Müteahhitlerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: Fiyat farkı bekliyorlar

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Rusya-Ukrayna savaşıyla müteahhitlerin ağırlaşan maliyet artışı baskısı altında olduğunu bildirerek, "Çok sayıdaki kamu müteahhidinin ayakta kalabilmek adına ümidi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecek fiyat farkı çözümüne kalmıştır." ifadesini kullandı.

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Birlikten yapılan açıklamada, müteahhitlerin yükselen maliyetleri nedeniyle zor durumda kalması üzerine kamu projeleri için 24 Şubat 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ek fiyat farkı düzenlemesinin sektörün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları gidermenin çok uzağında kaldığı aktarıldı.

Rusya-Ukrayna savaş ile girdi maliyetlerindeki artışın katlanarak devam ettiğine işaret edilen açıklamada, TBMM'de kabul edilen torba yasaya eklenen önergeyle kamu projeleri için yeni fiyat farkı ve tasfiye hakkı getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Eren, düzenlemeyle getirilen tasfiye hakkı için projelerde öngörülen yüzde 15 ilerleme oranının mevcut ihtiyaca cevap vermekte yetersiz olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte bu düzenleme kapsamında tatmin edici bir fiyat farkı uygulaması ile zaten son çare olan tasfiyeye gerek kalmayabilecektir. Çok sayıdaki kamu müteahhidinin ayakta kalabilmek adına ümidi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecek fiyat farkı çözümüne kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, mevcut artışlar ve devam etmekte olan enflasyonu göz önünde bulunduran bir değerlendirme ile bu oranları karşılayacak bir fiyat düzenlemesini takdir etmelerini tüm sektör adına diliyorum."

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