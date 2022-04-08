Türk Telekom'dan yeni müşterilerine 24 ay sabit fiyat

Türk Telekom, yeni bireysel müşterilerine 24 ay sabit fiyat garantisiyle evde internet hizmeti sunuyor.

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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uygun teklifler sunan Türk Telekom, yüksek hızlı interneti kaliteli hizmet anlayışı ile tüm kullanıcılarına ulaştırmayı hedefliyor.

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla, müşterilerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Türk Telekom, evde internet kullanan yeni bireysel müşterilerine 24 ay taahhütle sabit fiyat avantajı sunuyor. Tüm Türkiye'de yaygın bayi ve dijital kanalları ile çağrı merkezi sayesinde 7/24 ulaşılabilirlik imkanı sağlıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, "Türkiye’nin lider ev interneti sağlayıcısı olarak, ülkemizin internet penetrasyonunu artırmaya yönelik adımlar atmak, internet kullanıcılarını yüksek hızlara ulaştırmak ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek öncelikli stratejilerimiz arasında yer alıyor. Yüksek hızlı ve limitsiz internet hizmetlerimizi tüm kullanıcılarımıza son teknoloji ile ulaştırma hedefiyle farklı internet teklifleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.