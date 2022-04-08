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Fransa Rekabet Kurumu affetmedi! Google'a dev ceza onandı

Fransa Rekabet Kurumu affetmedi! Google'a dev ceza onandı

Fransa’da mahkeme, Rekabet Kurumu tarafından Google'a verilen 150 milyon euroluk cezayı onadı.

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Fransa Rekabet Kurumunun, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019’da kestiği 150 milyon euroluk ceza kesinleşti. Paris Temyiz Mahkemesi Google’a kesilen cezayı onadı. Şirket reklamcılara “şeffaf olmayan ve anlaşılması zor” kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Öte yandan Google’dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği belirtildi. Açıklamada, Google’un bundan sonraki ilgili alanda adım atmadan önce mahkeme kararını incelemek için zaman ayıracağı ifade edildi.

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