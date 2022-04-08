Soma davasında cezalar onandı! Can Gürkan ölen her madenci için sadece 8'er gün hapis yatacak

YARGITAY, Soma Davası’na ilişkin patron Can Gürkan'ın 20 yıllık hapis cezasını onandı. 301 madenci hayatını kaybetmişti. Can Gürkan, yaklaşık iki buçuk yıl daha hapis yatacak. Böylece Can Gürkan ölümüne sebep olduğu her madenci için sadece 8 gün hapis yatarak kurtulmuş olacak....

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın düzeltilerek onanmasına oy çokluğuyla hükmetti.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Daire Başkanı Ahmet Er ve üye Nadir Güngüneş'in şerh düştüğü karar, dairenin bürokrasi kökenli üyeleri Kenan İpek, Fuzuli Aydoğdu ve Mustafa Yapıcı'nın kabul oylarıyla çıktı.

Bürokrasi kökenli üç Yargıtay hakimi, Yargıtay'ın verdiği ilk bozma kararından sonra daireye atanmış ve sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmalarına yönelik kararı da bozmuştu.

Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası onandı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararında, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada 16 Haziran 2021'deki duruşmada madenin patronu Can Gürkan'a verilen 20, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezası onandı. Ormanoğlu ve Kurt'a verilen iki yıl süreyle kontrol teşkilatı başmühendisliği görevini yapmalarının yasaklanması kararı ise bozuldu.

Can Gürkan 2.5 yıl daha hapis yatacak

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin onama kararıyla birlikte, patron Can Gürkan'a yeniden cezaevi yolu açıldı. 2020 yılındaki infaz düzenlemesinden yararlanan Gürkan, yaklaşık iki buçuk yıl daha hapis yatacak. Gürkan'a verilen 20 yıl cezanın infazı yarı yarıya indirilerek 10 yıla düşürülecek. 3 yıl denetimli serbestlik ve Gürkan'ın hapiste kaldığı 4,5 yıl da düşülecek. Cezanın 2 yıl 6 aylık infazı kalacak.

Ölen her bir madenci için 8 gün hapis yatacak

Gürkan, toplamda 7 yıl hapiste kalmış olacak. Gürkan, 301 madencinin her biri için 8 gün hapis yatmış olacak. Öte yandan Gürkan'ın yurtdışına çıkış yasağı da bulunmuyor.

Başkan 301 kez öldürme suçundan hapis verilmeliydi

Oy çokluğuyla çıkan karara şerh düşen daire başkanı Ahmet Er ve üye hakim Nadir Güngüneş, sanıkların olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Er ve Güngüneş'in görüşüne göre, sanıklar 301 kez öldürme ve 167 kez yaralama suçundan binlerce yıl hapis cezasına çarptırılmalıydı.

'Olursa olsun' mantığıyla hareket etti'

Karara muhalefet şerhi koyan başkan Ahmet Er, Can Gürkan'ın maden ocağındaki yüksek riski bilmesine rağmen 'olursa olsun' mantığı ile hareket ettiğini ve bu nedenle olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

'Olası kastın içi boşaltıldı'

Muhalif üye Nadir Güngüneş ise, Gürkan'ın ihmallerine rağmen olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmamasının, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan olası kastla öldürme suçunun içini boşaltacağını ve başka bir olayda bu suçlamayla ceza verilemeyeceğini görüşünü dile getirdi.