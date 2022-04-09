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4'ünü hüsrana uğrattı zirvedeki isim herkesi şaşırttı: Demet Özdemir Damla Sönmez Beren Saat Pınar Deniz

4'ünü hüsrana uğrattı zirvedeki isim herkesi şaşırttı: Demet Özdemir Damla Sönmez Beren Saat Pınar Deniz

IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Açıklanan listede zirvedeki isim şaşırttı.

4'ünü hüsrana uğrattı zirvedeki isim herkesi şaşırttı: Demet Özdemir Damla Sönmez Beren Saat Pınar Deniz

 Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.

İşte en popüler oyuncular...

126
4'ünü hüsrana uğrattı zirvedeki isim herkesi şaşırttı: Demet Özdemir Damla Sönmez Beren Saat Pınar Deniz

25. Burcu Biricik

226
4'ünü hüsrana uğrattı zirvedeki isim herkesi şaşırttı: Demet Özdemir Damla Sönmez Beren Saat Pınar Deniz

24. Beren Saat

326
4'ünü hüsrana uğrattı zirvedeki isim herkesi şaşırttı: Demet Özdemir Damla Sönmez Beren Saat Pınar Deniz

23. İbrahim Çelikkol

426