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Ağrı'daki olay sahur kaç liraya mal oldu? Savcı Sayan rakamı açıkladı gençler eğlendi dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, olay yaratan iftar için konuştu. Sahurun maliyetini açıklayan Savcı Sayan, “Sizi coşkulu gençler değil HDP ve PKK’ya giden gençler rahatsız etsin” dedi.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ağrı’da bin 500 gençle buluştuktan sonra, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle 700 gençle birlikte sahur programında bir araya geldi. Eğlenceli geçen sahur programına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber gündemin ilk sırasına oturdu. 'Şaşalı' denilen sahur için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan faturayı göstererek eleştirilere yanıt verdi. İşte Savcı Sayan'ın sahur savunması:

-“AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan Bey ve 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi, kendi müzikleri ile coştular. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar.”

Maliyeti 21 bin lira
-“Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP’nin Antalya’da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon. Orada tüketilen viskinin parasıyla binlerce kişiye kahvaltı verilir. Kılıçdaroğlu’nun kaldığı otel odasının maliyeti verilen kahvaltının 5 katı.

AĞRI sahurunun maliyetini 21 bin lira olarak açıklayan Savcı Sayan faturayı da gösterdi. 

Siz eğer Ağrı’yı konuşacaksanız, 1 lira 50 kuruş olan ulaşımı, 25 kuruşa taşıdığımız öğrenci fiyatlarını konuşun. Her gün binlerce kişiye 2 kilogram et veriliyor bunu konuşun. Ama sizin yüreğiniz yetmiyor.

-İmamoğlu’nun zamlarını gündemden düşürmek için bir kahvaltı maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorsunuz. Biz size alışığız, biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Zorunuza giden daha çok güzel işler yapacağız. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Ağrı’daki huzur ve gençlerin coşkusu sizi rahatsız etmesin. Sizi HDP’ye giden gençler rahatsız etsin. Yatacak yeriniz yok. Bu ülke hepimizin, gelin birlikte güzel şeyleri alkışlayalım. Ağrı’nın huzurunu bozmayın” .

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