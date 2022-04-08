Göz gözü görmeyecek! Suriye'den Türkiye'ye geliyor: Meteoroloji 15 ilde alarm verdi
Meteoroloji adım adım gelen tehlikeyi tek tek haritayla açıkladı. Uzmanlar ise toz taşınımının nedenlerini değerlendirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra toz taşınımı etkisini arttıracak.
Beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.