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İstanbul Valiliği Galatasaray'a dava açtı seçimler iptal olabilir

İstanbul Valiliği Galatasaray'a dava açtı seçimler iptal olabilir

İstanbul Valiliği Galatasaray'ın 26 Mart tarihindeki mali genel kurulunda usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle dava açtı.

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Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal olabilir. İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtı.

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usulsüzlük tespit etti.

Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, İstanbul Valiliği bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.

Galatasaray Başkanı Elmas, camianın önde gelen hukukçuları ve başkan adaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.

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