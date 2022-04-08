Hopa AK Parti mitingi olaylarında ölen Metin Lokumcu davası ertelendi

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de, AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

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Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile tutuksuz sanık Erol Darcan hazır bulundu. Taner Ballı ise İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Daha önceki celselerde dinlenen diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanıklardan eski Erzurum Çevik Kuvvet Şube Amiri Erol Darcan savunmasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa'da gerçekleştireceği mitingde görev yapmak üzere Erzurum'dan 74 kişilik bir grupla olaydan bir gün önce Hopa'ya geldiklerini söyledi.

Akşam il emniyet müdürü ve ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Darcan, sabah belirtilen saatte görev aldıklarını aktardı.

Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan grubun daha sonra olay çıkardığını dile getiren Darcan, "İlk müdahale anında kaldırım taşları, şişeler, sandalye ve tabureleri ne buldularsa üzerimize atıyorlardı." dedi.

Darcan, anonslarla gruba dağılmaları yönünde ikazda bulunulduğunu hatırlatarak, dağılmayan gruba dönemin Hopa Kaymakamının, dönemin Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü aracılığıyla müdahale emrini verdiğini söyledi.

Darcan, olaylar sırasında hiçbir şekilde Metin Lokumcu ile karşılaşmadığını anlattı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'ndan SEGBİS ile duruşmaya bağlanan tutuksuz sanık Taner Ballı ise babasının rahatsızlığı ve uçakta yer bulamaması nedeniyle duruşmaya gelemediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti başkanı ve Lokumcu'nun avukatlarınca, bilirkişi raporunda yer alan bazı hususlar ile olay gününe ait fotoğraflar üzerinden sanık Darcan ve Ballı'ya çeşitli sorular yöneltildi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınması, Lokumcu'nun ailesinin dinlenmesi ve cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, bu celse dinlenen sanık Erol Darcan ve daha önce ifadeleri alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve gerektiğinde SEGBİS ile bağlanılmasına, tutuksuz sanık Taner Ballı'nın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır bulunmasına, Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne yazılarak Lokumcu'nun herhangi bir kalp rahatsızlığının olup olmadığı ve hastane kayıtlarının araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da takip etti.

Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülen davanın ilk 2 duruşması Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmış, görevsizlik kararı sonucu yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesinde sürmesine karar verilmişti.