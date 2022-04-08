'Cemal Enginyurt, MHP milletvekilleriyle gizli toplantı yaptı' iddiası! Enginyurt 'MHP'nin oyunu' dedi

MHP’li bir grup milletvekilinin, TBMM'de Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın odasında gizli toplantı yaptıkları ve o toplantıya Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un da katıldığı iddia edildi. Enginyurt, o iddiayla ilgili ilk kez konuştu.

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MHP’li bir grup milletvekilinin, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odasında gizli bir toplantı yaptığı ve toplantıya Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un da katıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddia ile ilgili Cemal Enginyurt’tan açıklama geldi.

MHP, kendi arkadaşlarını imha etmek için...

Cemal Enginyurt iddiaları yalanlayarak “MHP kendi iç hesaplaşmasında kendi arkadaşlarını imha etmek için bizim ismimizi kullanıyor. Eğer toplantı yapacaksak kameraların olduğu yerde herkesin izlediği yerde toplantı mı olur? MHP’nin yapacağı toplantıdan bana ne” dedi.

Baki Ersoy da Ahmet Erbaş da sevdiğim arkadaşlar

Ahmet Erbaş’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önüne atıldığını iddia eden Enginyurt, şöyle konuştu: “Bunlar benim sevdiğim kişiler, Baki Ersoy da çok sevdiğim bir insandır. Ahmet Erbaş’ı şimdi Devlet Bahçeli’nin önüne attılar. Ben bu kişileri Meclis’te ziyarete gitmiş de olabilirdim. Baki Ersoy’u da aradım ‘geçmiş olsun’ dedim."

Aynı şeyleri ben de yaşadığım için...

"Aynı şeyleri ben de yaşadığım için o psikolojiyi biliyorum çünkü. Bu insani bir meziyettir. Ama böyle bir toplantı yok. Böyle bir toplantıya katılmadım. Böyle bir toplantı olsa zaten açıkça söyleriz. Dün dedikleri saatte Meclis’te 2’de basın toplantısındaydım. İftara kadar partideydim.”