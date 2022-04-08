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Kremlin Sözcüsü Peskov itiraf etti: Savaşta çok ciddi asker kaybettik

Kremlin Sözcüsü Peskov itiraf etti: Savaşta çok ciddi asker kaybettik

Rusya, Ukrayna'daki savaşta "ciddi sayıda asker kaybettiğini" kabul etti. İngiliz haber kanalı Sky News'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kayıpların Rusya için "büyük bir trajedi" olduğunu söyledi

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Peskov, 44 gün önce başlayan işgalde Moskova'nın "önümüzeki günlerde" hedeflerine ulaşacağını umduğunu belirtti.

Dmitri Peskov, mülakatta Rus güçlerinin Ukrayna yakınlarındaki Buça kasabasında sivilleri katlettiği iddialarını reddetti ve "Yalan ve sahtecilik günlerinde yaşıyoruz" dedi, sivillerin ölümüyle ilgili görüntülerin "düzmece" olduğunu savundu.

25 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ölen asker sayısını 1351 olarak açıklamıştı. Ukrayna ise yaklaşık 19 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyor.
İki ülkenin iddiasını da bağımsız kaynaklardan doğrulatmak mümkün değil. Ancak uzmanlar Rusya'nın kayıplarının sayısını düşük gösteriyor olabileceğini, Ukrayna'nın da moral yükseltmek için bu sayıyı fazla gösterebileceğini söylüyor.

Ölü sayısı 7 bin ile 15 bin arasında iddiası
Batılı yetkililer, ölen Rus askerlerinin sayısının 7 bin ile 15 bin arasında olduğuna inanıyor.
2000 yılından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcülüğünü yapan Dmitri Peskov, mülakatta Moskova'nın savaşı bitirmenin yollarını aradığını söyledi.

Peskov, "Ordumuz operasyonu sonlandırmak için elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki günlerde, öngörülebilir bir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşmasını ya da Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle sona ermesini umuyoruz" dedi.

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