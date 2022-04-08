BIST 2.369
DOLAR 14,75
EURO 16,01
ALTIN 917,92
HABER /  POLİTİKA
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Muharrem İnce'den gıdada sabit fiyat açıklaması: İşe yaramayacak

Muharrem İnce'den gıdada sabit fiyat açıklaması: İşe yaramayacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı gıda ürünlerinde sabit fiyat uygulamasına geçileceği iddialarına değinerek "KDV indirimi nasıl işe yaramadıysa bu da işe yaramayacak." dedi.

Abone ol

Partisinin Yalova İl Başkanı Ertan Şener ile Kazımiye köyündeki bir çiftçiyi ziyaret eden İnce, gezdiği serada gazetecilere yaptığı açıklamada, ucuz üretim olmadan ucuz gıda yenilemeyeceğini söyledi.

İnce, bazı gıda ürünlerinde sabit fiyat uygulamasına geçileceği iddialarına değinerek "KDV indirimi nasıl işe yaramadıysa bu da işe yaramayacak. Eğer çiftçiye sabit fiyatla yem verirsen ette de sabit fiyata gidersin. Sabit fiyatla gübre, ilaç, yem, mazot verirsen sabit fiyat uygulaması olur." diye konuştu.

Sorunlara ilişkin önerilerini sıralayan İnce, "Çözüm, üretmekte, çiftçiyi ve köylüyü desteklemekte. Eğer ucuz et yemek istiyorsak geçen gün neler yapacağımızı anlattım. Ucuz sebze meyve yemek istiyorsak da çiftçiye yakıt desteği vermek lazım. Seraları yaygınlaştırıp taşıma masrafını azaltmak lazım. Yani siz maydanozu, dereotunu, ıspanağı 500 kilometre taşırsanız onu ucuza yiyemezsiniz. Büyükşehirlerin, metropollerin kenarları sebze üretim merkezleri olması lazım. Bu olmadığı sürece olmaz."

İnce, seracılığın yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek "Modern akıllı seralar kurmamız gerekli. Yapay aydınlatma, ısıtma ve soğutma teknolojilerini verimli kullanarak verimi yüzde 100'a yakın oranda arttırmamız mümkün. Bütün bunlar imkan dahilindedir. Türkiye 300 milyona bakacak kapasiteye sahip bir ülkedir. Zengin toprakların fakir çocukları olmak bize yakışmıyor." ifadesini kullandı.

Serada İnce ile sohbet eden kadın çiftçi de tarlada ucuza alınan ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatla ulaşmasından yakındı.

İlgili Haberler
Marketlerde 25 ürünün fiyatı sabitlenecek! Erdoğana sunuldu listede un, yağ, şeker var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'ya akın akın geliyorlar evin içindeki türbede bakın kim kalıyormuş?
Foto Galeri Bursa'ya akın akın geliyorlar evin içindeki türbede bakın kim kalıyormuş? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi savurmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi savurmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız
'Cemal Enginyurt, MHP milletvekilleriyle gizli toplantı yaptı' iddiası! Enginyurt 'MHP'nin oyunu' dedi
'Cemal Enginyurt, MHP milletvekilleriyle gizli toplantı yaptı' iddiası! Enginyurt 'MHP'nin oyunu' dedi
Fransa Rekabet Kurumu affetmedi! Google'a dev ceza onandı
Fransa Rekabet Kurumu affetmedi! Google'a dev ceza onandı
Ukrayna'ya S-300 gönderecekler
Ukrayna'ya S-300 gönderecekler
Bakan Varank: VavaCars ciddi bir istihdam sağlayacak
Bakan Varank: VavaCars ciddi bir istihdam sağlayacak
PKK eleman bulamayınca çocuk istismarına başvurdu UNICEF ceza verecek
PKK eleman bulamayınca çocuk istismarına başvurdu UNICEF ceza verecek
Ebubekir Gizligider kimdir aslen nereli kaç yaşında Ebubekir Gizligider özgeçmişi
Ebubekir Gizligider kimdir aslen nereli kaç yaşında Ebubekir Gizligider özgeçmişi
İngiltere'de devrim gibi çalışma: Kadının deri hücresi 30 yıl gençleştirildi
İngiltere'de devrim gibi çalışma: Kadının deri hücresi 30 yıl gençleştirildi
Ağrı'daki olay sahur kaç liraya mal oldu? Savcı Sayan rakamı açıkladı gençler eğlendi dedi
Ağrı'daki olay sahur kaç liraya mal oldu? Savcı Sayan rakamı açıkladı gençler eğlendi dedi
Soma davasında cezalar onandı! Can Gürkan ölen her madenci için sadece 8'er gün hapis yatacak
Soma davasında cezalar onandı! Can Gürkan ölen her madenci için sadece 8'er gün hapis yatacak