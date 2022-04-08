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Evlenmesine izin vermeyen ailesine kızıp balkondan atladı dehşetin tanığı parkomat görevlisi o anları anlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evlenmesine izin vermeyen ailesine kızıp balkondan atladı dehşetin tanığı parkomat görevlisi o anları anlattı

Malatya’da ailesini evlilik için ikna edemeyince evin balkonunda atlayarak intihar eden ve ağır yaralanan 25 yaşındaki genç kızın intihar anlarına tanıklık eden parkomat görevlisi o anları anlattı.

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Olay, 12.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Leblebici sokakta 4 katlı bir apartmanın son katında ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki C.Ö., ailesinin A.Ö. ile evlenmesine izin vermemesi üzerine sinirlenerek çıktığı balkondan kendini aşağı attı.

Kaldırım üzerine düşen genç kız ağır yaralanırken, çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız buradaki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Olaya saniye saniye tanıklık eden parkmetre görevlisi ise o anları anlattı. Genç kızın önce balkondan sarktığını belirten parkmetre görevlisi Mustafa İpek, daha sonra C.Ö.’nün kendini aşağı bıraktığını söyledi.
Hastanede tedavisi süren C.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili başlatılan tahkikat ise devam ediyor.

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