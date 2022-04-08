Ekonomik sıkıntıdan öğünlerini düşüren var geçim anketinde vahim sonuçlar

Ekonomik sıkıntıların vatandaşa etkilerinin ölçüldüğü MetroPOLL araştırma anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı. Arabası olanların yüzde 62'si artık çıkarmıyor, yüzde 61 et tüketmeyi bıraktı hatta yüzde 50 yemek öğünlerini azalttığını söyledi.

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MetroPOLL'ün son anketi, vatandaşlarının yüzde 50,3'ünün yemek öğünlerini azalttığını ortaya çıkardı. Ankete cevap veren vatandaşların yüzde 31,9'u ise mevcut gelirleriyle geçinebilmek için zaman zaman aç kaldığını belirtti.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, vatandaşların mevcut gelirleriyle geçinebilmek için aldıkları tedbirleri araştırdıkları bir anketi sosyal medya hesabından yayımladı.

Buna göre, ekonomik durum nedeniyle son aylarda özel araç kullanmayı bıraktığı söyleyen araç sahiplernin oranı yüzde 63, et tüketmeyi bıraktığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 62 olarak tespit edilirken, vatandaşların yüzde 58'inin çamaşır yıkamayı bıraktığı ortaya çıktı.

Kalın giyinip evi ısıtmıyorum

Kış aylarında doğalgaz fiyatlarında yaşanan zamlar, birçok yurttaşın faturasını ödeyememe noktasına gelmesine neden olmuştu. Yurt genelinde fatura ödememe eylemi çağrıları yapılmış, vatandaşlar elektrik ve doğalgazdan tasarruf edebilmek için soğuğa rağmen kombilerini kısmış ya da tamamen kapatmıştı.

MetroPOLL'ün anketinde kalın giyinip evi ısıtmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 53,7 olarak ölçüldü. Vatandaşın yüzde 57,9'u ise tasarruf edebilmek için daha az çamaşır yıkadığını söyledi.

Akaryakıt fiyatları bel büktü

Akaryakıta haftada birkaç kez gelen zamlar vatandaşın özel araba kullanmasını zorlaştırırken, kara yoluyla ulaştırılan temel gıda ve giyecek gibi ürünlerin fiyatlarının da büyük oranda zamlanmasına neden olmuştu.

Anket şirketinin araştırmasında, özel araç sahiplerinin yüzde 62,5'i, araçlarını kullanmayı bıraktıklarını belirtti.

Zaman zaman aç kalıyorum

Gıda ürünlerine gelen zamlar hem iktidarda hem de muhalefette büyük tepki çekmişti. Vatandaşlar beslenme ürünlerini almakta zorluk çekerken, gıda enflasyonu yüzde 64,47 olarak ölçülmüştü. Bu oran, Lübnan, Venezuela ve Surinam'dan sonra Türkiye'yi en yüksek gıda enflasyonunda dördüncü sıraya yerleştirmişti.

Ankete cevap veren vatandaşların yüzde 50,3'ü yemek öğünlerini azalttığını ifade ederken, yüzde 31,9'u ise "Zaman zaman aç kalıyorum" dedi.