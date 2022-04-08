Genco Erkal'dan kötü haber! 'Hallederim sanıyordum' deyip duyurdu

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal (84), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtti.

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Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Genco Erkal, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu söylemişti. Erkal, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” demişti.



Usta sanatçı, bugün Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Erkal paylaşımda, “Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik” ifadesini kullandı.