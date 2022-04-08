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Son halini gören tanıyamadı! Hababam Sınıfı'nın Ömer'i oyunculuğu bıraktı şimdi bakın ne yapıyor

Son halini gören tanıyamadı! Hababam Sınıfı'nın Ömer'i oyunculuğu bıraktı şimdi bakın ne yapıyor

Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Talip Güran oyunculuk sonrası bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Güran'ın son hali herkesi şaşırttı.

Son halini gören tanıyamadı! Hababam Sınıfı'nın Ömer'i oyunculuğu bıraktı şimdi bakın ne yapıyor

Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.

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Son halini gören tanıyamadı! Hababam Sınıfı'nın Ömer'i oyunculuğu bıraktı şimdi bakın ne yapıyor

Serinin beşinci yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur.

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Son halini gören tanıyamadı! Hababam Sınıfı'nın Ömer'i oyunculuğu bıraktı şimdi bakın ne yapıyor

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. 

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Son halini gören tanıyamadı! Hababam Sınıfı'nın Ömer'i oyunculuğu bıraktı şimdi bakın ne yapıyor

Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar.

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