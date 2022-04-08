Tuncay Özkan, Necmettin Erbakan'la olan anısını ağlayarak anlattı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, merhum Necmettin Erbakan'la ilgili bir anısını anlatırken ağladı. Özkan, cezaevine girdiği dönemde kendisine ilk avukatı Erbakan'ın gönderdiğini söyledi.

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu oldu. Özkan programda, merhum Necmettin Erbakan ile ilgili bir anısını paylaştı.

Erbakan'la ilgili anısını anlatırken ağladı

Özkan, Necmettin Erbakan'ın Ergenekon operasyonları döneminde cezaevine girdiğinde kendisine avukat gönderen ilk kişi olduğunu söyledi.

Tuncay Özkan'ın Erbakan ile ilgili anısını anlatırken ağlaması dikkat çekti.

"Anlatırken tüylerim diken diken oluyor"

Özkan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevine girdiğimde bana avukatını gönderen ilk kişi Erbakan Hoca'dır. Dört kez avukatını gönderdi, bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Kara gün dostu olmak böyle bir şey. O kadar duygulandım ki anlatamam size. Herkesin size terörist muamelesi yaptığı o karanlık dönemde bir dost eli size ulaşıyor ve diyor ki "Bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim." Hiç unutamadığım zamanlar. Erbakan Hoca'mın bana uzattığı o ilk eli unutamıyorum. O büyük bir vefa. Allah gani gani rahmet eylesin."