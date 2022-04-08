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FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ağır darbe! 3'ü doçent doktor 11 hükümlü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ağır darbe! 3'ü doçent doktor 11 hükümlü tutuklandı

DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sağlık yapılanasına yönelik düzenlenen operasyonda bilerek örgüte yardım yaptıkları iddiasıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan aralarında 3 doçent doktorun da yer aldığı 11 hükümlü tutuklandı.

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DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması çerçevesinde örgütün 'sağlık yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.

Kesinleşmiş 1 ila 6 yıl arasında hapis cezaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 11 hükümlü ifade işlemlerinin ardından 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek isteyerek yardım etmek' suçlarını işledikleri gerekçesiyle adli makamlara sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan ve aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 doçent doktor, 2 araştırma görevlisi, 3 doktor öğretim üyesi, 2 sağlık memuru ile 1 sağlık teknikerinin bulunduğu 11 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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