BIST 2.393
DOLAR 14,75
EURO 16,05
ALTIN 922,00
HABER /  SAĞLIK
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Nisa Mihriban bebekten umutlandıran haber! Sağlık Bakanı Koca son durumunu açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nisa Mihriban bebekten umutlandıran haber! Sağlık Bakanı Koca son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini bildirdi.

Abone ol

İSTANBUL Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin son durumu hakkında bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nisa bebek durumu nasıl öldü mü? Baba ortada yok tek suçlu anne mi işin diğer yönü
Foto Galeri Nisa bebek durumu nasıl öldü mü? Baba ortada yok tek suçlu anne mi işin diğer yönü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da çayda kadın cesedi bulundu
Kastamonu'da çayda kadın cesedi bulundu
AB liderleri Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti
AB liderleri Leyen ve Borrell, Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret etti
Kulüpler Birliği'nden Spor Yasası açıklaması
Kulüpler Birliği'nden Spor Yasası açıklaması
Türkiye 8 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 8 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ağır darbe! 3'ü doçent doktor 11 hükümlü tutuklandı
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ağır darbe! 3'ü doçent doktor 11 hükümlü tutuklandı
Karadeniz gazı için tarihi gün! Yavuz görevine uğurlandı
Karadeniz gazı için tarihi gün! Yavuz görevine uğurlandı
Talebi masada kriz çıkarmıştı! Gelecek Partisinden olay çıkış: İttifak daha oluşmadı
Talebi masada kriz çıkarmıştı! Gelecek Partisinden olay çıkış: İttifak daha oluşmadı
Galatasaray'a derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu müjdesi
Galatasaray'a derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu müjdesi
İngiltere ve Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi ambargoları kalkıyor
İngiltere ve Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi ambargoları kalkıyor
Türkiye'ye yaptırım Hindistan'la iş birliği! ABD'nin ikiyüzlü politikası bir kez daha kanıtlandı
Türkiye'ye yaptırım Hindistan'la iş birliği! ABD'nin ikiyüzlü politikası bir kez daha kanıtlandı