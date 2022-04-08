Nisa Mihriban bebekten umutlandıran haber! Sağlık Bakanı Koca son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini bildirdi.

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İSTANBUL Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin son durumu hakkında bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.