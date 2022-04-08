İbrahim Karagül, Yeni Şafak'taki yazılarına son verdi

Gazeteci yazar İbrahim Karagül, uzun yıllardır kaleme aldığı Yeni Şafak'taki köşe yazılarına son verdiğini açıkladı.

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Yeni Şafak gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve uzun soluklu yazarlarından İbrahim Karagül, gazeteden ayrıldığını açıkladı.

"Türkiye Yükselişi için öncü sözler söylemeye çalıştım"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karagül, şunları söyledi:

"Yeni Şafak’taki köşe yazılarım bugün itibariyle sona erdi. 21 yıl aralıksız yazdım. Dünyada olan biten bir çok konuyu ilk kez, yeni cümlelerle buradan aktardım. "Türkiye Yükselişi" için öncü sözler söylemeye çalıştım. Yeni Şafak'a, Albayrak ailesine minnetlerimi sunuyorum."

İbrahim Karagül kimdir

İbrahim Karagül, 1969 yılında Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Sinlice köyünde doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasının ardından, dergi ve gazetelerde çalışmaya başlamıştır. 1995 yılında Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlayan Karagül, bu gazetede üstlendiği Dış Haberler Editörlüğü ve özellikle uluslararası ilişkiler alanında yazdığı köşe yazıları ile tanınmıştır.

Uzun yıllar bu görevini sürdüren Karagül, 2011 yılında TVNET televizyonunun genel yayın yönetmenliğine getirilmiş ve bu televizyonda çeşitli programlar yapmıştır. 2012 yılı Temmuz ayında Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmenliğine getirilen Karagül, 2020 Aralık ayında görevini bırakmıştı.

Karagül son olarak 8 Nisan 2022'de köşe yazılarına son verdiğini açıkladı.