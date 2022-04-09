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Silivri'de cezaevinde toplu intihar haberleri için açıklama

Silivri'de cezaevinde toplu intihar haberleri için açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri 5’nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki toplu intihar haberlerine yalanlama getirerek böyle bir olayın gerçekleşmediği duyuruldu.

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Sosyal medya platformlarındaki asılsız haberlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında; Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir.”

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