ABD Başkanı Biden, Türkiye Büyükelçisi Mercan'ı Beyaz Saray'da kabul etti! Kayıtlara 'ilk' olarak geçti

ABD Başkanı Biden göreve geldikten 13 ay sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı kabul etti. Bu görüşme ilk olarak kayıtlara geçerken, son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki yumuşamanın da bir göstergesi olarak gösterildi.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.

Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı. Bu kabul, Türkiye-ABD ilişkilerinde iyileşmenin yeni bir göstergesi olarak gösteriliyor.

ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.