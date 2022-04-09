Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Türkiye'nin kararından memnun değiliz

Türkiye'nin yaptırımlara katılmaması ve Rus oligarklar için güvenli liman haline getirilmesi olasılığı için konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar bu duruma karşı rahatsızlıklarını dile getirdi.

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmamasından ve Rus oligarklar için "güvenli liman" haline getirilmesi olasılığından memnun olmadıklarını söyledi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile olan ilişkilerini değerlendirdi. T24'e konuşan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Türkiye'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlara katılmasını istediklerini ve Rusya ile işbirliğini kısıtlamasını istediklerini söyledi. Bu talepleri Ukraynalı yetkililerin her seviyede dile getirdiğini vurgulayan Bodnar, "Ancak bu egemen bir ülke olarak Türkiye'nin kendisinin vereceği bir karar ve biz saygı duyacağız" dedi.

Türkiye'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlara katılmasını istediklerini ve Rusya ile işbirliğini kısıtlamasını istediklerini söyledi. Bu talepleri Ukraynalı yetkililerin her seviyede dile getirdiğini vurgulayan Bodnar, "Ancak bu egemen bir ülke olarak Türkiye'nin kendisinin vereceği bir karar ve biz saygı duyacağız" dedi.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde üstlendiği kolaylaştırıcı rolden duydukları memnuniyeti dile getiren Bodnar, "Türkiye'nin mevcut krizdeki konumu nedeniyle bölgeye barışı herhangi bir ülkeden daha hızlı getirebileceği" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasından ve Rus oligarklar için güvenli liman haline getirilmesi olasılığından memnun olmadıklarını söyleyen Büyükelçi Bodnar, "Tüm müttefiklerimize söylüyoruz; Rusya'yla yapılan iş birliği onlara savaşı devam ettirme imkânı veriyor" dedi. Bodnar, "Batılı ülkeler enerji için Rusya’ya, Ukrayna’ya savunma için verdiklerinden daha fazla para verdiklerini kabul ediyor" aktarımında bulundu.

Bodnar, yakında savaşta tahrip olan Ukrayna'yı tekrar inşa etme fırsatı bulacaklarını ve Türk şirketlerin bu süreçte rol oynayabileceğini ifade etti, ancak Rusya'da faaliyet gösteren şirketlere bu kapının kapanacağını vurguladı.

Ukrayna, barış anlaşması kapsamında aralarında Türkiye de bulunan 8 ülkenin garantör rolünü üstlenmesini ve gelecekteki potansiyel saldırılar karşısında Ukrayna'yı koruma sözü vermelerini istemişti. Bodnar, "Davet edilen tüm ülkeler katılmaya hazır olduklarına dair bir şeyler söyledi. Türkiye prensipte garantör ülke olmayı kabul etti. Şimdi bu garantörlüğün kapsamı konusunda temaslar yapılıyor ve hangi devletin ne yapabileceği konuşuluyor. Ancak biz sadece kâğıt üzerinde garantiler istemiyoruz" dedi.