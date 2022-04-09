Zelenskiy'nin Yunan parlamentosu konuşması skandal oldu Hem Rumları kızdırdı hem Türkleri katleden örgütü övdü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Yunanistan Parlamentosu'nda telekonferans aracılığıyla yaptığı konuşmada Kıbrıs'tan söz etmemesi Rumları kızdırdı. Zelenskiy'nin aynı konuşmada on binlerce Türk'ü katleden Filiki Eterya örgütünü de övdü.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin önceki gün Yunan Parlamentosu ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi parlamentosuna yönelik konuşmaları tartışma yarattı. Yunanistan’da Kiriakos Miçotakis, Rum Kesimi’nde ise Nikos Anastasiadis hükümeti boy hedefi oldu.

Zelenski’nin telekonferans yöntemi ile Yunan parlamentosuna konuşmasında aşırı milliyetçi tutumlarından ötürü neo-Nazi olarak anılan Azov taburu üyesi, Yunan asıllı Ukraynalılara söz vermesi ve Kıbrıs konusuna değinmemesi Yunan muhalefetinin tepkisine yol açtı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, “Neo-Nazi Azov taburu üyelerinin, parlamentoya hitaben konuşmaları, tarihi bir utançtır ” dedi. Rum parlamentosuna yönelik konuşmasında da Zelenski’nin Kıbrıs meselesine girmemesi, Azov Taburu’ndan temsilcilere yer vermesi tepki çekti. Rum ana muhalefet partisi AKEL, Zelenski’nin konuşmasını boykot etti.