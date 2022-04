Ünlü oyuncu Kathryn Hays hayatını kaybetti! Pembe dizilerin yıldızıydı

Pembe dizi ikonu ünlü oyuncu Kathryn Hays 87 yaşında hayatını kaybetti.

As The World Turns (ATWT) adlı pembe diziyle üne kavuşan oyuncu Kathryn Hays öldü. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Hays'in ölüm nedeni açıklanmadı. Guiding Light'ta canlandırdığı Leslie Jackson karakteriyle de tanınan başarılı oyuncu, aslında bir pembe dizi oyuncusundan daha fazlasıydı. Televizyonun yanı sıra Broadway'de de boy göstermişti. The Road West, Hawaiian Eye, Route 66 ve Dr. Kildare gibi tv yapımlarında rol aldı. Star Trek, Bonanza ve Law & Order gibi dizilerde konuk oyuncu olarak oynadı.