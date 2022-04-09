Afetler felaketler depremler olacak aman dikkat! Görevden alınacak: Dinçer Güner Hande Kazanova 2022 burç yorumları

Öküzler için yapmayın: Duygusal anlamda fedakarca davranışlarda bulunabiliriz ama dikkat bunu öküzler için yapmayın. Önyargı engeline takılmamaya özen gösterin, objektif olmak her ne kadar zor olsa da dinlemeyi öğrenin. Evde tamirat, bakım, onarım gerektiren işlerle ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, memeler, kaburga kemikleri, yemek borusu,mide, safra kesesi hassastır.