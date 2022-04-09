Afetler felaketler depremler olacak aman dikkat! Görevden alınacak: Dinçer Güner Hande Kazanova 2022 burç yorumları
Dedikleri her şey bir bir çıkan astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner'den yeni burç yorumları geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Ay tüm gün YENGEÇ burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Ay’ın en güçlü olduğu konumdur bu. Duyguların en yoğun yaşanabileceği zamanlardır. Aidiyet ihtiyacımız artar, geçmişe duyulan özlem artar,eski konular sık sık gündeme gelebilir.
Milliyetçi duygular yükselir: Bir şeylerin koleksiyonunu başlatmak için en uygun zamanlardır. Ailemizi, vatanımızı koruma güdüsü daha çok ortaya çıkar,milliyetçi duygular yükselir. Eve ait yarım kalan işlerle ilgilenmek için en güzel günlerden biridir. Aile ile ilgili önemli konuları halletmek, açıklığa kavuşturmak, aileden izin almak,barışmak için güzel bir gün.
Öküzler için yapmayın: Duygusal anlamda fedakarca davranışlarda bulunabiliriz ama dikkat bunu öküzler için yapmayın. Önyargı engeline takılmamaya özen gösterin, objektif olmak her ne kadar zor olsa da dinlemeyi öğrenin. Evde tamirat, bakım, onarım gerektiren işlerle ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, memeler, kaburga kemikleri, yemek borusu,mide, safra kesesi hassastır.
Dikkat lütfen: Özellikle sigarayı bırakmak için en uygun günlerden bir tanesidir. Kadınlar mamografi çektirmek, kontrollerini yaptırmak için en uygun zamanlardır. Yemek borusu hassas olacağı için aşırı soğuk ve sıcak yiyecek/içecekleri tüketirken dikkat lütfen. Duygularımızı ifade etmek, dile getirmek, duygusal meseleleri konuşmak için uygun bir gündür