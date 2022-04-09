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İstanbul'da bugün yola çıkanlar dikkat! Zamlı tarife artık yürürlükte

İstanbul'da bugün yola çıkanlar dikkat! Zamlı tarife artık yürürlükte

İSTANBUL'da 1 Ocak 2022 tarihinde UKOME kararıyla yapılan zammın ardından yılın ikinci zam 6 Nisan tarihinde yaptı. Ulaşımda yüzde 40 zamlı tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bugün yola çıkanlar otobüste, metroda, minibüste yeni fiyatlara dikkat!

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İstanbul'da UKOME kararıyla alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zam bugün itibarıyla uygulamaya konuldu. Daha önce sadece servis ücretlerine gelen zam, karardan bir gün sonra uygulanmış, diğer ulaşım araçları için zammın bugün yürürlüğe gireceği duyurulmuştu.

Buna göre, İstanbul'da tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

Tam elektronik bilet ücret 7,67 TL, tam abonman 602 TL, öğrenci abonman 109 TL oldu. Sarı taksi açılış 9,8 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL ve minibüs indi – bindi ücreti 5,25 oldu. Yüzde 40'lık zammın ardından toplu taşıma ücretleri şu şekilde oldu:

Taksi açılış ve kısa mesafe ücreti ne kadar?
Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.

Minibüs ücretleri ne kadar oldu?
Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

Marmaray ücretleri ne kadar oldu?
Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı. Düzenlemeyle;
- 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e,
- 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e,
- 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a,
- 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e,
- 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e,
- 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti ne kadar oldu?
Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı. Metrobüs ücreti 11,38 lira oldu. Metrobüs ücretleri de gelen zam ile;
- 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye,
- 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e,
- 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye,
- 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye,
- 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e,
- 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e,
- 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e,
- 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e,
- 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.

Şehir hatları zam tarifesi
Zam tarifesine göre Şehir Hatları
- Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a,
- Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye,
- Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya,
- Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye,
- Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya,
- Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya,
- Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye,
- Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye,
- Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya,
- Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya,
- Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye,
- Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e,
- Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye,
- Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı.
- Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.
- Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi. 

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