Ramazanda zamlardan tatlılar da nasibini aldı burma kadayıf parmak kadayıf oldu

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Diyarbakır’ın ünlü burma kadayıfı da artan maliyet ve enflasyon karşısında en zor zamanlarını yaşıyor. Kadayıf ustası Mehmet Altunbay, maliyetlerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Alternatif olarak parmak kadayıfını ürettik" dedi.

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Türk Patent ve Marka kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli olarak üretilen ünlü Diyarbakır burma kadayıfı, yaşanan yüksek enflasyona bağlı artan üretim maliyetleri karşısında işletmecilere zor günler yaşatıyor.

Özellikle Ramazan soflarının vazgeçilmezi olan burma kadayıfın yükselen maliyetlerinden kaynaklı işletmeciler günlük cirolarında yüzde 40'lık düşüş yaşadıklarını ifade ediyor.

Diyarbakır'da 9, Ankara'da ise 2 şubesiyle müşterilerine üçüncü kuşak olarak hizmet veren Sıdkı Usta burma kadayıf ustası Mehmet Altunbay, her ne şart altında olursa kaliteden ödün vermedikleri için fıstık; ceviz ve tereyağını kısamadıklarını ancak artan bu maliyetlere çare olarak alım gücü düşük orta direk kesime de hitap etmek için parmak kadayıfı üretimine geçtiklerini söyledi.

Fiyatı 4 ay önce 300 lira olan yağı, şu an 700 liraya aldıklarını, buna bağlı olarak un, şeker, fıstık, ceviz ve peynir fiyatlarının da üretim maliyetlerini artırdığını belirten Altunbay, işlerinde yüzde 40 düşüş yaşadıklarını söyledi.

Parmak kadayıfa ilgi arttı

Altunbay, “Orta direğe hitap etmek ve herkes tatlı yiyebilsin diye aynı kalite standartlarında sadece gramajı ve boyutu daha küçük parmak kadayıfını ürettik. Alım gücü düşük müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Kilo da burma kadayıf 6 dilimken, parmak da 9 dilim oluyor. Fiyatlarımızı cevizlide 110, fıstıklı da 120 liraya çıkardık. Buna rağmen bize kilo maliyeti 115 liradır. Daha önce kilosunu 70-80 liradan satıyorduk. Ramazan ayında zam yapmaya vicdanımız elvermedi, ancak bayram sonrasında zam planlamamız var. Elektrik faturalarımız 17 bin liradan 55 bine çıktı. 9 şubenin sadece aylık elektrik faturası 180 bin lira. Doğalgaz da 5 bin liradan 12 bine çıktı. Bunlar üretim maliyetlerindeki artışı beraberinde getiriyor” dedi.

1935 yılından bu yana tatlı sektöründe üçüncü kuşak faaliyet yürüttüklerini belirten Mehmet Altunbay, Gaziantep'te 300 liraya satılan özel kare baklavanın kilosunu 180 liraya, normal baklavayı da 120 liradan satışa sunduklarını, ancak son 6 aydaki zamlarla ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.