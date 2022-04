Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu ve kasapta ne kadar? Fiyatlar indi mi?

Kırmızı et fiyatlarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar biraz olsun sofralarına kırmızı et girmesi için Et ve Süt Kurumu mağazalarına gitti. Vatandaşlar kırmızı et fiyatlarının kasap fiyatlarıyla farkını merak etti. İşte ramazan ayı güncel et fiyatları...

Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi kırmızı et fiyatları, gelen son dakika açıklamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Bakanlık konuyla ilgili düğmeye bastı. Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi tarafınca Ramazan ayı boyunca ucuz satışın yapılacağı müjdeledi. Bu noktada "Et fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı.

Ramazan boyunca ucuz et satışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.

Et ve Süt Kurumu fiyat listesi şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi marketlerin 150'sinde dün itibarıyla et satışlarının başladığını söyledi.