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Beklenen özellik geliyor! Twitter çok kullanışlı bir özellik ekliyor

Beklenen özellik geliyor! Twitter çok kullanışlı bir özellik ekliyor

Twitter, tweetler için henüz bir düzenleme düğmesi sunmamış olabilir, ancak bu hafta çok kullanışlı yeni bir özellik sunuyor.

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Sosyal ağ şimdi, kendinizi bir konuşmadan çıkarmanıza izin veren, daha önce söz verilen bir “Açıklama” özelliğini kullanıma sunuyor. Deneysel özellik şimdilik web ile sınırlı ancak asla katılmak istemediğiniz bir sohbet için sürekli bildirimleri önlemek istiyorsanız oldukça kullanışlı olacak.

Yeni özellik ile bir tweet’in seçeneklerinden “bu sohbetten ayrıl” seçeneğini seçmeniz yeterli olacak. Twitter, bugün bazı insanlar için unmentioning’in (kendini mention’dan kaldırma) mevcut olduğunu söylüyor. Özelliğin yaygın olarak kullanılabilir olup olmayacağı veya mobil uygulamalara ne zaman ulaşabileceği net değil. Mevcut biçiminde, söz konusu metin kalacak, yalnızca artık uyarı almayacaksınız.

Sohbetlere odaklanmanız kolaylaşacak
Şirket, kötü niyetli kullanıcıları otomatik olarak engelleyen tacize karşı bir Güvenlik Modu da dahil olmak üzere, çok sayıda özelliği test etti veya devreye aldı. Ancak bu en pratik özelliklerden biri olabilir. Yeni özellik sayesinde herhangi bir tweetteki katılımınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaksınız ve önemsediğiniz sohbetlere odaklanmanız kolaylaşacak.

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