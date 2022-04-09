Kriz İYİ Partili vekilin Yeniçağ gazetesini vurdu! Zararlarımız karşılanamaz boyutta: 30 Nisan'dan sonra...

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ahmet Çelik'in imtiyaz sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi, internet sitesinden yaptığı açıklama ile ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçtiğini duyurdu.

Abone ol

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ahmet Çelik'in imtiyaz sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi, internet sitesinden yaptığı açıklama ile ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçtiğini duyurdu. Gazeteden yapılan açıklamada, “Dövize bağlı kâğıt, kalıp, boya fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi edilemez düzeyde büyüttü. Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum karşısında; büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan, bölgesel yayına geçmeye karar verdik. Böylece, 30 Nisan'dan sonra YENİÇAĞ birçok gazete bayiinde olmayacak” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Yeniçağ Yayıncılık’ın faaliyetlerinin internet sitesi ve YouTube kanalında devam edeceği belirtildi.