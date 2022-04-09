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MHP'den istifa eden üyeyi televizyon stüdyosunu basıp dövdüler! 6 kişi gözaltına alındı

MHP'den istifa eden üyeyi televizyon stüdyosunu basıp dövdüler! 6 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç'a yumruklu saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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MHP'nin 'Enflasyon açıklanan rakamlardan daha yüksek' ve 'hayat pahalılığı milletin belini büküyor' dediği için Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevketti. Buna tepki gösteren  Kocasinan Belediye Meclis üyesi Sedat Kılınç, "Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, Derdine Tercüman olmak, Sorunlarına çözüm bulmaktır" diyerek MHP'den istifa etti.

Dün akşam saatlerinde Kocasinan'da Deniz Postası TV'ye canlı yayına giden Sedat Kılıç ve onu konuk olarak alacak olan gazeteci Azim Deniz, televizyon stüdyosunu basan bir grup ülkücü tarafından darp edildi. Vücuduna aldıkları darbeler ile yaralanan Deniz ve Kılınç hastanede tedavi altına edildikten sonra taburcu edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.04.2022 günü saat:21.15 sıralarında Deniz Postası Gazatesi ve Televizyonu isimli iş yerine zarar verme ve darp olayı ile ilgili olarak bahse konu Gazete ve Televizyonun sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olan Azim Deniz ve Kocasinan Belediyesi Meclis üyesi Sedat Kılınç'ın darp edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 6şahıs Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.

Gazeteciler Cemiyeti olayı kınadı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti de olayı kınadı. Cemiyetin yayımladığı mesajda, "Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz'e yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Her ne kadar bu saldırının hedefi doğrudan gazeteci Azim Deniz olmasa da bir basın kuruluşunun kalabalık bir grup tarafından basılması ve program konuğunun darbedilmesi, olayı engellemek isteyen gazeteci Azim Deniz’in de aynı şekilde şiddete maruz kalması asla kabul edilemez. Bu tarz saldırıların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri görevini yapmaya davet ediyor, saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

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