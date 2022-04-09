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Kaynanam eve erkek atıyor bana da... Esra Ezmeci paylaştı iğrenç itiraflar şok etti! Kocamın erkek sevgilisi var tek kadın...

Kaynanam eve erkek atıyor bana da... Esra Ezmeci paylaştı iğrenç itiraflar şok etti! Kocamın erkek sevgilisi var tek kadın...

Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisi bulunan psikolog Esra Ezmeci Ramazan ayına aldırış etmeden paylaştığı cinsellik itirafları 'yok artık' dedirtti.

Kaynanam eve erkek atıyor bana da... Esra Ezmeci paylaştı iğrenç itiraflar şok etti! Kocamın erkek sevgilisi var tek kadın...

Fulya Öztürk'un sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında yer alan psikolog Esra Ezmeci geçtiğimiz ay ani bir kararla programdan ayrılma kararı almıştı.

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Kaynanam eve erkek atıyor bana da... Esra Ezmeci paylaştı iğrenç itiraflar şok etti! Kocamın erkek sevgilisi var tek kadın...

Ekranlara veda eden Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

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Kaynanam eve erkek atıyor bana da... Esra Ezmeci paylaştı iğrenç itiraflar şok etti! Kocamın erkek sevgilisi var tek kadın...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla iletişim kuran Ezmeci, takipçilerinin cinsellik sorularını yanıtlıyor. 

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Kaynanam eve erkek atıyor bana da... Esra Ezmeci paylaştı iğrenç itiraflar şok etti! Kocamın erkek sevgilisi var tek kadın...

Ramazan ayına aldırış etmeden takipçilerinin cinsellik, aldatma sorularını ve itiraflarını yayınlayan Ezmeci zaman zaman sosyal medyada tepkilerin odağı oluyor.

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