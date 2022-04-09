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Anayasa Mahkemesi'nden bomba 'zorunlu din dersi' kararı! Artık zorunlu değil...

Anayasa Mahkemesi'nden bomba 'zorunlu din dersi' kararı! Artık zorunlu değil...

ANAYASA Mahkemesi, zorunlu din dersinin insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle 8 yıl önce yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. AYM, zorunlu din dersi uygulamasının hak ihlali olduğuna karar verdi...

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Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz gün yaptığı Genel Kurul toplantısında aldığı kararları yayınladı. "Zorunlu din dersi muafiyeti" konulu bireysel başvuruyu inceleyen mahkeme, "hak ihlali" olduğuna karar verdi.

AYM’nin Genel Kurul kararında "Anayasa’nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine" hükmedildi.

Bireysel başvuruda ne denilmişti?
2014 yılında yapılan bireysel başvuru konusu şöyleydi; “Başvuru, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkânı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin, çocuklarının eğitim ve öğretiminin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.”

Ebeveynlerin kendi dini ve felsefi inançlarına göre...
AYM, ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ise AYM tarafından kabul edilmedi.

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