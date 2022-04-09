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Anayasa Mahkemesi HDP'li Leyla Güven’in tutuklanmasıyla ilgili 'hak ihlali' kararı verdi

Anayasa Mahkemesi HDP'li Leyla Güven’in tutuklanmasıyla ilgili 'hak ihlali' kararı verdi

ANAYASA Mahkemesi, HDP Milletvekili iken tutuklanan Leyla Güven'in 'hak ihlali' başvurusunu karara bağladı. AYM, Leyla Güven’in tutuklanmasında ihlal kararı verdi.

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Anayasa Mahkemesi, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve eski Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in milletvekili seçilmesine rağmen tutuklanmasına ilişkin ihlal kararı verdi.

Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in 2018’de milletvekili seçilmesinden sonra hakkında verilen tahliye kararının aynı gün itirazla tekrar tutuklamaya dönüşmesi ve vekillik süresince 7 ay tutuklu kalmasından dolayı AYM Genel Kurulu'nun 7 Nisan'da ihlal kararı verdiğini belirtti.

Sabiha Temizkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Annem Leyla Güven’in 2018’de milletvekili seçilmesinden sonra hakkında verilen tahliye kararının aynı gün itirazla tekrar tutuklamaya dönüşmesi ve vekillik süresince 7 ay tutuklu kalmasından dolayı AYM Genel Kurulu 7 Nisan'da İHLAL kararı verdi. Karar dün gece geç saatlerde Genel Kurul Gündemi Sonuçları arasında duyurulmasına rağmen gerekçeli karar henüz yayınlanmış değil."

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