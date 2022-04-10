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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığı'na: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ulaştırma Bakanlığı'na: Yüzde 40 indirime hazır mısınız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ulaştırma Bakanlığının Marmaray fiyatlarıyla ilgili attığı bir paylaşımı alıntılayarak, "İlk UKOME’de, Marmaray’da yüzde 40 indirime İBB hazır. Siz de hazır mısınız?" dedi.

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Türkiye, akaryakıta yapılan zamlardan sonra ulaşıma gelen zamları tartışıyor. İstanbul Büyükşehir'in toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapması tepkilere neden oldu.

Bu tartışmalar içinde en çok ön plana çıkan ise Ulaştırma Bakanlığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan UKOME ve Marmaray tartışması oldu.

Bakanlıktan Marmaray tweeti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'ın resmi adresinden atılan, "Marmaray, İBB’nin elektronik bilet sistemine tabidir.
İBB’nin talebi ile UKOME’nin karar verdiği bilet tarifesini uygular." ifadelerinin yer aldığı paylaşımı alıntıladı.

İBB sözcüsünden yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da bu tweete yanıt olarak, "UKOME’de hükümetin 15, İBB’nin 11 oyu var. Marmaray’a özel yüzde 40 indirim ilk UKOME’de oy birliği ile geçebilir. 48 saatte BELBİM elektronik sistemi hazır hale getirecek. İlk UKOME’de, Marmaray’da %40 indirime İBB hazır. Siz de hazır mısınız? @akaraismailoglu @UABakanligi" karşılığını verdi.

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