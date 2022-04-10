Haşim Kılıç kimdir aslen nereli kaç yaşında? Haşim Kılıç siyasi geçmişi

Haşim Kılıç, Nihat Genç'in paylaşımı sonrası merak konusu oldu. Kılıç, 7 Aralık 1999-22 Ekim 2007 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanvekili görevinin ardından 22 Ekim 2007 - 10 Şubat 2015 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmıştır. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Haşim Kılıç Millet ittifakı'nın adayı mı olacak? Haşim Kılıç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

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Gündemde ve sosyal medyada önemli bir yer kaplayan isim Haşim Kılıç oldu. Gazeteci Nihat Genç'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Genç'in iddiasına göre Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı. Ortaya atılanlar üzerine Haşim Kılıç merak konusu oldu. Peki Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç nereli, kaç yaşında? Haşim Kılıç Millet İttifakı'nın adayı mı? İşte tüm merak edilenler...

Haşim Kılıç kimdir: Haşim Kılıç, 13 Mart 1950 tarihinde Kırşehir Çiçekdağı'nda dünyaya gelmiştir. Haşim Kılıç, 2007 - 2015 yılları arası Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini icra etmiş bir hukukçudur.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Yozgat’ta tamamlamasının ardından 1968 senesinde Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi ve 1972 yılında bu akademiden mezun oldu.

Türk hukukçu Haşim Kılıç, 22 Ekim 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. 10 Şubat 2015'de, yaş haddinden emekli olmasına 1 ay kala kendi rızasıyla iş hayatından emekli olmuştur.

''Yeni bir Ekmeleddin vakası daha!''



Gazeteci Nihat Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!'' diyerek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olduğu iddiasında bulundu.