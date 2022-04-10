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Ata cinsel tacizden gözaltına alındı  'tımar yapıyordum' dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ata cinsel tacizden gözaltına alındı  'tımar yapıyordum' dedi

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu.

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Olay, Çeltikler Mahallesi’nde eski stat arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Durumun haber verilmesi  E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Atıma tımar yapıyordum"
Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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