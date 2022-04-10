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Ankara'da toplu ulaşımda bu saatler arasında indirim geliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da toplu ulaşımda bu saatler arasında indirim geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4,5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz” dedi.

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Ankara’nın trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif çözüm yolları üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle sabah pik saatlerde yaşanan trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İlk örnek uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız" dedi.

Sabah erken saatlerde toplu ulaşımı kullananlara 2 TL’lik indirim
Zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, "Su, Ulaşım, Halk Ekmek gibi hizmetlerimizi kâr elde etmeksizin, maliyetine ya da maliyetinin altında bir fiyatla sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Son dönemde akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlardan sonra UKOME kararıyla 15 Mart 2022 tarihinden itibaren Başkent’te toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 TL'den 6,5 TL'ye yükseltilirken, EGO Genel Müdürlüğü ilk UKOME toplantısı gündemine taşınacak indirim kararı doğrultusunda 06.00-06.45 saatleri arasında toplu ulaşımla seyahat eden vatandaşlara, 2 TL’lik indirimle toplu ulaşım ücretini 4,5 TL olarak uygulayacak.

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