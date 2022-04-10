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Barış Yarkadaş: Bu 3 aday çıkarsa Millet İttifakı seçimi kazanamaz

Barış Yarkadaş: Bu 3 aday çıkarsa Millet İttifakı seçimi kazanamaz

CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'nın adayı olabileceği konuşulan Haşim Kılıç, Zühtü Arslan ve Ali Bardakoğlu ile ilgili "Bu 3 aday da Millet İttifakı’nın adayı olarak çıkarsa seçimi kazanamaz" dedi,

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Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın çıkarılacağı iddiası gündeme oturdu.

Pınar Işık Ardor'un, tv100'de yayınlanan ‘Gündeme Dair’ programında cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Barış Yarkadaş, 'Millet İttifakı'nın Haşim Kılıç'ı aday göstermesi durumunda' seçimi kazanamayacağını söyledi.

"Seçilemezler"
Programda gazeteci-yazar Nihat Genç’in, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olacağını iddiasını gündeme getiren Yarkadaş, “Haşim Kılıç’ın adı 2018’de de konuşuldu, bugünlerde de duyuyorum. Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve AYM Zühtü Arslan’ın Millet İttifakı’nın adayı olabileceği konuşuluyor. Bu 3 aday da Millet İttifakı’nın adayı olarak çıkarsa seçimi kazanamaz" dedi.

Fatih Altaylı: Umarım yanlış duyumdur
Öte yandan Haşim Kılıç'ın muhalafetin adayı olabileceği iddiasıyla ilgili Fatih Altaylı'dan da bir değerlendirme geldi. Altaylı bugünkü yazısında  Zühtü Arslan ve Haşim Kılıç'ın ortak özelliğinin Abdullah Gül ekolüne yakınlığı olduğunu yazdı.

Altaylı, "Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey yapacak kadar ilkelerinden sapmış mı göreceğiz. Eğer böyle bir şey olursa biliniz ki, CHP artık Türkiye'den yönetilen bir parti olmaktan çıkmıştır. " ifadelerini kullandı.

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