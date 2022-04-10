Ankara'da toplu ulaşımda 'indirim' tartışması! "Gerçek indirim istiyoruz"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden otobüs ücretlerini 4,5 liraya çekmesini istedi. Mansur Yavaş, sabah saatlerinde toplu ulaşım ücretlerinde indirime yönelik bir açıklama yapmıştı.

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AK Partili Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için 06.00-06.45'te toplu taşımada tam biniş ücretinin 4,5 liraya indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Özcan paylaşımında, "Sayın Mansur Yavaş, göstermelik adımları bırakın. Gerçekten Ankara halkını düşünüyorsanız, otobüslere ve diğer ulaşım esnafına veto ettiğiniz desteği getirin meclise. Otobüs ücretlerini 4,5 TL'ye geri çekin. Algı değil, gerçek indirim istiyoruz." ifadelerini kullandı.