BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
HABER /  GÜNCEL

Minibüs fiyatları 2022 indi-bindi kaç para oldu zamlı yeni tarife tablosu

Minibüs fiyatları 2022 indi-bindi kaç para oldu zamlı yeni tarife tablosu

İSTANBUL'da ulaşıma zam geldi, minibüs ücretleri indi-bindi fiyatları güncellendi. UKOME'den yüzde 40 zam kararı çıktı. Buna göre 6 Nisan'dan itibaren İstanbul'da minibüs indi-bindi ücretleri 5,25 lira oldu.

Abone ol

İSTANBUL UKOME toplantısında ulaşım zammı kararı çıktı. Son dakika haberine göre zam yüzde 40 olarak belirlendi. Daha önceki 2 UKOME toplantısında yüzde 50 zam istenmiş ve oylamada reddedilmişti. Bugün UKOME üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. Bu kez uzlaşmayla ulaşıma yüzde 40 zam yapılması kararı verildi. Buna göre İstanbulkart tam bilet ücreti 7.67 liraya, mavi kart ise 602 liraya yükseldi. Öğrenci aylık 78'den 109'a Aktarma 3,92'den 5,48'e çıktı. İstanbul'da taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu..

İşte yeni bilet ve taksi ücretleri...

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL
Tam abonman: 602 TL
Öğrenci abonman: 109 TL
İlk aktarma: 5.48 TL
Taksi açılış ücreti: 9.8 TL
Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL
Minibüs indi bindi: 5.25 TL
Okul servis ücreti: 0-1 km 554 TL
Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL
Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 10 TL

Zamdan önce toplu taşıma ücretleri ne kadardı?
UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti  2.66 lira
- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira
-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira

ÖNCEKİ HABERLER
Telefon, tablet kullanımı hastalığı tetikliyor görme kaybına kadar yol açabiliyor
Telefon, tablet kullanımı hastalığı tetikliyor görme kaybına kadar yol açabiliyor
Bakan Mustafa Varank’tan Çamlıca’da gençlerle sürpriz buluşma
Bakan Mustafa Varank’tan Çamlıca’da gençlerle sürpriz buluşma
Kurban bayramı 2022 ne zaman Diyanet tatili hafta sonuna geliyor
Kurban bayramı 2022 ne zaman Diyanet tatili hafta sonuna geliyor
Ankara'da toplu ulaşımda 'indirim' tartışması! "Gerçek indirim istiyoruz"
Ankara'da toplu ulaşımda 'indirim' tartışması! "Gerçek indirim istiyoruz"
Kadir gecesi ne zaman Ramazan'ın 27. gecesi hangi gün?
Kadir gecesi ne zaman Ramazan'ın 27. gecesi hangi gün?
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Katar'a resmi ziyaret
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Katar'a resmi ziyaret
22 Nisan yarım gün mü 2022 23 Nisan tatili ne zaman başlar?
22 Nisan yarım gün mü 2022 23 Nisan tatili ne zaman başlar?
Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
23 Nisan resmi tatil mi 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olur mu?
23 Nisan resmi tatil mi 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olur mu?