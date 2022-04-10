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AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Kan, "İnşallah bu haklı mücadele bir gün tamamlandığında, anne ve babalarımızın her biri evlatlarına kavuştuğunda bu mücadele tarihe altın harflerle yazılacak" dedi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Parlamentolararası Komisyonu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Kan, 951 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde yaptığı açıklamada, burada çok büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Ailelerin acılarına tanık olduklarını dile getiren Kan, şöyle konuştu:

"Buradaki ailelerin yaşadıkları hiçbir ailenin yaşamaması gereken bir şey. Evlatları gözlerinin önünden annelerin ifadesiyle HDP tarafından PKK'ya götürüldü. Onun için bu anneler burada, bu aileler evlatlarını bekliyorlar. Evlatlarına kavuşan ailelerimiz var ve evlatlarını hala bekleyen ailelerimiz var. Bu, insan hakları savunucularının örnek alması gereken sivil hak savunucuların örnek alması gereken bir hareket çünkü burada günlerdir neredeyse bin gün olacak bu güzel insanlar burada bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Evlatlarını bekliyorlar."

Bütün ailelerin bir an önce sağ salim evlatlarına kavuşmalarını dileyen Kan, "Onun için devletimiz elinden geleni yapıyor. Biz de Meclis'te elimizden geleni yapmaya, annelerimizin sesi olmaya, Türkiye'de ve dünyada onların sesini haykırmaya devam edeceğiz. İnşallah bu haklı mücadele bir gün tamamlandığında, anne ve babalarımızın her biri evlatlarına kavuştuğunda bu mücadele tarihe altın harflerle yazılacak. Buna da inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Aileler de ziyaret sırasında terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

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