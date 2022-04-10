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Vahşet! Oğlunu satırla keserek öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vahşet! Oğlunu satırla keserek öldürdü

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde baba oğul arasında çıkan tartışma korkunç bitti. Babasının yaraladığı 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edremit’in Altınkum Mahallesi, Dalyan Mevkii, Kayalıklar bölgesinde M.S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi nedenler ile tartışma çıktı. Araç içerisinde şüpheli M.S. satır ile oğlu Barış S.'yi kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaraladı. Barış S., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Baba M.S. ise olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Timleri tarafından gözaltına alındı.

Barış S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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