Kılıçdaroğlu küçülmeye giden Yeniçağ gazetesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ekonomik sorunlar nedeniyle ay sonunda ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçeceğini" açıklayan Yeniçağ gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti.

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CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, gazetenin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Fethi Açıkel eşlik etti.

Gazetenin küçülmesinin yanı sıra kendisine en çok üzen konunun bir çok çalışanının işini kaybetmesi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bizim en büyük arzumuz, herkesin iş güç sahibi olması ve huzur içinde çalışması. Geçimini rahat sağlayabilmesi. Gazetelerin kapanmasının arkasında bir insan, bir kitle dramı da var maalesef. O dramında saray ve şürekâsı tarafından bilinmesi gerekir. Onların saraylarında böyle bir tablo yok, onların saraylarında maliyet diye bir kavram yok. Onların saraylarında halktan alınan vergilerin rahatlıkla harcanabildiği, israfın diz boyu olduğu süreç var" dedi.