Prof. Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti! Galatasaray'dan taziye mesajı: Serap Helvacı kimdir kaç yaşında?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı 63 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi olan Serap Helvacı'nın vefatının ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas mesaj yayımladı.

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Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı, hayatını kaybetti. Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi olan Serap Helvacı'ya Burak Elmas, başsağlığı mesajı diledi. Burak Elmas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün Divan üyesi, Sayın Mehmet Helvacı’nın çok kıymetli hayat arkadaşı, Türk Medeni Hukuku’nun duayen ismi Prof. Dr. Serap Helvacı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.



Galatasaray kulübünün sayfasından da Serap Helvacı'nın vefatıyla ilgili mesaj yayınlandı. Mesajda "Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı’nın değerli eşi, 8122 sicil numaralı Divan Üyemiz Prof. Dr. Serap Helvacı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenaze töreni, 12 Nisan 2022 Salı günü öğle namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde gerçekleştirilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

İşte Prof. Dr. Serap Helvacı'nın Marmara Üniversitesi'ndeki akademik geçmişi...