Saatte 300 TL verilecek! Sadece video izleyecek: 48 saatte 31 bin kişi bu işe başvurdu

ABD'de bir şirketin, istatistik toplamak için porno film izleyecek çalışan arama ilanına 24 saat içinden 30 binden fazla başvuru yapıldı. İlanda insanların işinin ‘porno izleme’ ve analiz etme olduğu belirtildi.

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ABD merkezli Bedbible şirketi, bir kişiyi porno izleyip analiz etmesi için istihdam edecek. İş ilanına 48 saatte 31 bin kişi başvurdu. İşe alınan kişinin filmlerde kullanılan pozisyonları, filmlerin uzunluklarını, kadın-erkek oranını ve saç renklerini kaydetmesini istiyor. Yarı zamanlı işi alan kişiye saatte 20 dolar (300 TL) verilecek. Seçilen kişinin toplamda 50 saat çalışması istenecek, yani işi tamamladığında en çok izlenen 100 porno filmini incelemek için bin dolar alacak.



Bedbible, toplanan istatistikleri hazırlayacakları bir raporda kullanacaklarını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "En çok izlenen 100 videodaki en yaygın seks pozisyonlarını keşfederek insanların porno tercihleri konusunda isabetli bir temsil oluşturmak istiyoruz" denildi. Şirket, ilanı açtıktan sonra gelen yoğun talep üzerine 24 saat içinde yapılan başvurunun 30 bini geçtiğini duyurdu.