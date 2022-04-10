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5'ine birden hüsrana reytingde zirve bakın kimin! Kardeşlerim Gönül Dağı Nihat Hatipoğlu Mahkum Güldür Güldür

5'ine birden hüsrana reytingde zirve bakın kimin! Kardeşlerim Gönül Dağı Nihat Hatipoğlu Mahkum Güldür Güldür

9 Nisan 2022'nin reyting sonuçları açıkladı. Kardeşlerim, Gönül Dağı, Mahkum, Güldür Güldür ve Nihat Hatipoğlu arasında geçen zirve yarışında ilk sıraya yerleşen isim belli oldu.

5'ine birden hüsrana reytingde zirve bakın kimin! Kardeşlerim Gönül Dağı Nihat Hatipoğlu Mahkum Güldür Güldür

Survivor yarışmacıları için oldukça önemli olan dokunulmazlık ve iletişim ödülü oyunları için kadın ve erkek yarışmacılar arasında 3'er etaptan oluşan zorlu mücadele start aldı. Reyting yarışında program zirveyi kaptırdı. 

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5'ine birden hüsrana reytingde zirve bakın kimin! Kardeşlerim Gönül Dağı Nihat Hatipoğlu Mahkum Güldür Güldür

Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış’ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bıraktığı Mahkum reytinglerde tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.

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5'ine birden hüsrana reytingde zirve bakın kimin! Kardeşlerim Gönül Dağı Nihat Hatipoğlu Mahkum Güldür Güldür

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde umduğunu bulamadı. 

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5'ine birden hüsrana reytingde zirve bakın kimin! Kardeşlerim Gönül Dağı Nihat Hatipoğlu Mahkum Güldür Güldür

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat’in Resul’ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji’nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorunda olduğu Kardeşlerim reyting yarışında zirveyi kaptırdı. 

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