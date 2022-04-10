5'ine birden hüsrana reytingde zirve bakın kimin! Kardeşlerim Gönül Dağı Nihat Hatipoğlu Mahkum Güldür Güldür
9 Nisan 2022'nin reyting sonuçları açıkladı. Kardeşlerim, Gönül Dağı, Mahkum, Güldür Güldür ve Nihat Hatipoğlu arasında geçen zirve yarışında ilk sıraya yerleşen isim belli oldu.
Survivor yarışmacıları için oldukça önemli olan dokunulmazlık ve iletişim ödülü oyunları için kadın ve erkek yarışmacılar arasında 3'er etaptan oluşan zorlu mücadele start aldı. Reyting yarışında program zirveyi kaptırdı.
Şehrin kralı Sinyor, bombalı eylemi ile tüm düşmanlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Fakat hesaba katmadığı Fırat, Barış’ın da yardımıyla büyük bir katliamın önüne geçer. Fırat insanları ölümden kurtardığını düşünürken, Sadullah ve kardeşlerinin yalı içindeki infazı herkesi şok içinde bıraktığı Mahkum reytinglerde tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde umduğunu bulamadı.
Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat’in Resul’ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji’nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorunda olduğu Kardeşlerim reyting yarışında zirveyi kaptırdı.