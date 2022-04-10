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Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar Karadeniz'e kasıtlı bırakılmış olabilir

Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar Karadeniz'e kasıtlı bırakılmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'deki serseri mayınlarla ilgili, "Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için" dedi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın olumsuz yansımaları Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Odessa açıklarında döşenen mayınların kopmaya başlamasıyla geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki bazı bölgelerden peş peşe ihbarlar gelmeye başladı. Bugüne kadar tespit edilen toplam 3 mayın SAS timlerinin müdahalesiyle imha edilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Hangi ülkenin bıraktığı araştırılıyor"
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Bakan Akar, mayınların Rus yapımı olduğunu ancak kim tarafından bırakıldıklarını bilmediklerini söyledi. Söz konusu ülkenin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Akar, "400 civarında mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Onlar da tarama çalışmaları yapıyor" dedi.

"NATO gemileri Karadeniz'e girebilsin diye yapılmış olabilir"
Mayınların kasıtlı bir şekilde bırakılmış olma ihtimalinden de bahseden Akar, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz."

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